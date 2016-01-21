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    Маскерано осужден на год лишения свободы

    Испанский суд приговорил аргентинского защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано к лишению свободы сроком на год.

    Такое наказание наложено на хавбека за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, Маскерано оштрафован на 815 тысяч евро. Футболист сможет избежать тюремного заключения, если заплатит дополнительный штраф в размере 21 тысячи евро.

    Ранее Маскерано признался, что не уплатил налоги в размере 1,5 миллиона евро, но затем возместил эту сумму с процентами. В ближайшие дни суд вынесет новый вердикт.

    Источник: Sport.es

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    21.01.2016 18:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      Лыков 21 января 2016, 23:05

      Не удивлюсь если это Перес мутит воду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Картер 21 января 2016, 21:52

      да в европе скоро можно будет убивать тыщ за 30 евро)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 января 2016, 21:10

      Копейками отделается от тюрьмы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 января 2016, 20:02

      Получать такие деньги,и жмотися на налоги,как ни крути,все равно денег же море

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 21 января 2016, 18:42

      о как,зеки

      0
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