Гаджиев: «Сейчас возвращается практика просмотра игроков»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о том, что клубы РФПЛ ищут усиления в низших лигах.

«Это правильно , что некоторые клубы РФПЛ обращают свой взор на клубы ФНЛ и ПФЛ. Мы не исключение, учитывая нашу финансовую составляющую и некоторых клубов РФПЛ. Сейчас возвращается практика просмотров игроков. Я думаю, что в какой-то мере эта ситуация пойдет в пользу российскому футболу», – сказал Гаджиев.

Также наставник рассказал о ситуации с Фегором Огуде, чья супруга стала жертвой похищения.

«Насчет той ситуации, которая произошла с Огуде, с ним общались представители клуба. Если бы не было языкового барьера, тогда и я бы поговорил с ним. Мы поддерживаем связь. Ситуация у него непростая, неприятная, но, слава богу, она нормализуется, мы ждем его на этом сборе и надеемся, что он на этот сбор успеет».

Кроме того, Гаджиев поделился планами на ближайший матч и весеннюю часть сезона.

«Естественно мы хотим выиграть ближайшую игру, то же самое, наверное, хочет «Динамо». Понятно, что «Динамо» располагает более квалифицированными футболистами. Ну, а что касается целей чемпионата, нам хотелось бы еще чуть-чуть продвинуться повыше в турнирной таблице, но сделать это будет непросто».