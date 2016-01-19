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    Гаджиев: «Сейчас возвращается практика просмотра игроков»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о том, что клубы РФПЛ ищут усиления в низших лигах.

    «Это правильно , что некоторые клубы РФПЛ обращают свой взор на клубы ФНЛ и ПФЛ. Мы не исключение, учитывая нашу финансовую составляющую и некоторых клубов РФПЛ. Сейчас возвращается практика просмотров игроков. Я думаю, что в какой-то мере эта ситуация пойдет в пользу российскому футболу», – сказал Гаджиев.

    Также наставник рассказал о ситуации с Фегором Огуде, чья супруга стала жертвой похищения.

    «Насчет той ситуации, которая произошла с Огуде, с ним общались представители клуба. Если бы не было языкового барьера, тогда и я бы поговорил с ним. Мы поддерживаем связь. Ситуация у него непростая, неприятная, но, слава богу, она нормализуется, мы ждем его на этом сборе и надеемся, что он на этот сбор успеет».

    Кроме того, Гаджиев поделился планами на ближайший матч и весеннюю часть сезона.

    «Естественно мы хотим выиграть ближайшую игру, то же самое, наверное, хочет «Динамо». Понятно, что «Динамо» располагает более квалифицированными футболистами. Ну, а что касается целей чемпионата, нам хотелось бы еще чуть-чуть продвинуться повыше в турнирной таблице, но сделать это будет непросто».

    Источник: Спорт FM

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    19.01.2016 23:46
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