Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «ФИФА следует подумать о проведении ЧМ в нескольких странах»

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о том, какие реформы нужны футболу. Напомним, Инфантино является одним из кандидатов на пост президента ФИФА.

    «ФИФА следует подумать о возможности организации чемпионатов мира не только в одной или двух странах, но и в целом регионе. В этом случае получить выгоду и удовольствие от проведения турнира смогут сразу несколько стран», – приводит слова Инфантино Associated Press.

    Также футбольный функционер поддержал введение видеотехнологий.

    «Нужно открытое обсуждение дальнейшего использования видеотехнологий с участием всех заинтересованных сторон. Должны быть опробованы все имеющиеся варианты. Следует подробно изучить, как технологии скажутся на течении игры».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2016 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2016, 21:54

      Даёшь видео повторы взятия ворот!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11