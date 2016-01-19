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    «Зенит» не может договориться с Кокориным

    "Зенит" продолжает переговоры с нападающим "Динамо" Александром Кокориным.

    В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. "Зенит" предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.

    В данный момент 24-летний Кокорин получает в "Динамо" порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. "Динамо", в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и "Спартак".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 15:16
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 января 2016, 19:53

      Понять игрока можно- зарабатывает как может. Только вот кроме агента игрока и его родни такая позиция у остальных любителей футбола симпатии не вызывает. Мало того, что он просто не отрабатывает такую зарплату, так ещё его требование на фоне падения рубля выглядит просто издевательски- подавляющее большинство жителей страны получают зарплату в рублях....Поломается конечно, но все равно летом перейдет в Зенит, больше ему платить никто не будет.

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 января 2016, 19:53

      При нынешней ситуации в российском футболе Кокорин может позволить себе делать , что хочет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      slam. 19 января 2016, 19:36

      В итоге Мамаев купит ;)

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 января 2016, 19:01

      какой умный пиар на кокорина... ))))).... то с арсеналом... сейчас с зарплатой...надо отдать должное его агентам.... свою зарплату они отрабатывают здорово!)

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 января 2016, 18:59

      пусть в мясную компанию идет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 19 января 2016, 18:44

      За что этот бревномет хочет такие бабосы??? Пусть вон едет в Чемпионшипе играет,хотя его туда не возьмет никто

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 января 2016, 18:41

      молодец кокорин..шкури их..пока есть возможность!... наплевать на футбол..главное деньжат побольше срубить...вон капеллла как хорошо заработал...может и у тебя получиться

      0
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      Рейтинг: +1305

      Taps 19 января 2016, 18:37

      Совсем оборзели, миллионеры хреновы !
      В стране кризис, а всякие Кокорины выстёбываются.
      Пошёл он нахрен.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2016, 18:35

      Даже бесплатно не нужен!!!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 января 2016, 18:18

      Поскорее бы прочитать заголовок, что Зенит Не Смог договориться с кокориным

      3
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