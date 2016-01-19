«Зенит» не может договориться с Кокориным

"Зенит" продолжает переговоры с нападающим "Динамо" Александром Кокориным.

В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. "Зенит" предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.

В данный момент 24-летний Кокорин получает в "Динамо" порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. "Динамо", в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и "Спартак".