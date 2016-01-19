«Зенит» не может договориться с Кокориным

Понять игрока можно- зарабатывает как может. Только вот кроме агента игрока и его родни такая позиция у остальных любителей футбола симпатии не вызывает. Мало того, что он просто не отрабатывает такую зарплату, так ещё его требование на фоне падения рубля выглядит просто издевательски- подавляющее большинство жителей страны получают зарплату в рублях....Поломается конечно, но все равно летом перейдет в Зенит, больше ему платить никто не будет.
"Зенит" продолжает переговоры с нападающим "Динамо" Александром Кокориным.
В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. "Зенит" предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.
В данный момент 24-летний Кокорин получает в "Динамо" порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. "Динамо", в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и "Спартак".