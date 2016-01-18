Аленичев: «Зе Луиш – это африканский вариант Ширко»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал низкий уровень реализации голевых моментов у нападающего Зе Луиша.

«Хотелось бы обратить внимание на реализацию моментов. Все мы прекрасно помним, что у нашего нападающего Зе Луиша было – особенно в заключительных играх – много моментов, которые он транжирил и переживал из-за этого. Мы, тренеры, конечно же, за игрока тоже переживали, потому что забей он не половину, а 30% имеющихся моментов, то очков у нас было бы побольше. Но нельзя забывать, что в обороне у нас тоже проблемы, мы пропускаем в среднем больше гола за игру. Вот те моменты, которые выделил тренерский штаб», – сказал Аленичев.

Также наставник сравнил Зе Луиша с бывшим нападающим «Спартака» Александром Ширко.

«Романцев сказал Ширко, что если бы он реализовал хотя бы десятую часть своих моментов, то забил бы больше Месси? В какой-то степени да, Зе Луиш – это африканский вариант Ширко. Он прошел стадию адаптации, сейчас он хорошо отдохнул и понимает, что от него ждут большего, повысит процент реализации».