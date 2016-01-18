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    Уолкотт: «Мы сильны духом, как никогда ранее»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал ничью в гостевом матче 22-го тура АПЛ против «Стока» (0:0).

    «Все большие команды, которые приезжают сюда, испытывают проблемы, а «Сток» добвается хороших результатов. В раздевалке у нас были смешанные чувства, но все-таки это справедливый результат. С самого начала матча мы чувствовали, что нам придется физически бороться. Жаль, что мы не сумели добиться результата, который был нам так нужен, но все равно это лучше, чем наши прошлые выступления здесь, и мы должны гордиться набранным очком. Мы сильны духом, как никогда ранее, и за это нужно благодарить Петра Чеха», – сказал Уолкотт.

    Источник: Goal.com

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    18.01.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 января 2016, 23:37

      Арсенал может выиграть у Челси и в нынешнем составе, но если не поправятся Санчес и Озил золота канониры не возьмут. А вот если и они поправятся, и Касорла, и Коклен (а желательно еще и Паулиста и Чемберс - про Уэлбека мы уже не вспоминаем), то Венгер будет наконец-то праздновать победу в АПЛ.

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