Ломбертс: «Русские относятся к приезжим с подозрением – наверное, остатки коммунизма»

А про расизм,это был абсолютно другой вопрос,и вот что было сказано перед этим:
– После девяти лет жизни в Петербурге вы там просто герой. Как вы этого добились в клубе, известном своими болельщиками-ксенофобами?
– Ну, я же белый, верно (смеется)? Если серьезно, то герой – это сильно сказано. Но меня считают своим, это верно. Фанатам импонирует мой стиль игры – меньше показухи, больше самоотдачи. Кроме того они видят, что я хорошо адаптировался к жизни в России. И я всегда защищаю их в прессе (смеется)!
Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился своим мнением о России.
«Проблемы с расизмом? В Бельгии тоже такое было, затем к темнокожим стали спокойно относиться. Когда я был маленьким мальчиком и ходил на футбол, на поле бросали бананы. У России переходный период. Клубы проводят социальные кампании, но для улучшения требуется время. В России я чувствую себя как дома. Русские с подозрением относятся к новичкам и туристам – наверное, остатки коммунизма. Впрочем, стоит им вас узнать, и это очень теплые люди», - сказал Ломбертс в интервью бельгийской De Zondag.