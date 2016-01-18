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    Ломбертс: «Русские относятся к приезжим с подозрением – наверное, остатки коммунизма»

    Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился своим мнением о России.

    «Проблемы с расизмом? В Бельгии тоже такое было, затем к темнокожим стали спокойно относиться. Когда я был маленьким мальчиком и ходил на футбол, на поле бросали бананы. У России переходный период. Клубы проводят социальные кампании, но для улучшения требуется время. В России я чувствую себя как дома. Русские с подозрением относятся к новичкам и туристам – наверное, остатки коммунизма. Впрочем, стоит им вас узнать, и это очень теплые люди», - сказал Ломбертс в интервью бельгийской De Zondag.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 09:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 20 января 2016, 04:02

      А про расизм,это был абсолютно другой вопрос,и вот что было сказано перед этим:
      – После девяти лет жизни в Петербурге вы там просто герой. Как вы этого добились в клубе, известном своими болельщиками-ксенофобами?

      – Ну, я же белый, верно (смеется)? Если серьезно, то герой – это сильно сказано. Но меня считают своим, это верно. Фанатам импонирует мой стиль игры – меньше показухи, больше самоотдачи. Кроме того они видят, что я хорошо адаптировался к жизни в России. И я всегда защищаю их в прессе (смеется)!

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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 20 января 2016, 04:00

      Это фаза вырвана из контекста.Мало того,что автор опустил 2 АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ вопроса,так ещё и объеденил их воедино,убрав некоторые предложения.Могу с уверенностью в 100% сказать,что автор специально разжигает.А ещё он редкостный муд@к.
      Вот то,что было вырвано из контекста,а если точнее - обрезано: "Я чувствую себя здесь, как дома, да. Русские подозрительно относятся к чужакам и туристам. Наверное, это какие-то пережитки коммунизма, не знаю. Но когда они познакомятся с вами поближе – опустошат ради вас свой холодильник! И тогда вы поймете, что они очень теплые и гостеприимные люди."

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2016, 13:41

      Можно подумать, к нашим на западе относятся иначе

      2
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      Рейтинг: +22

      mayski 18 января 2016, 12:54

      немцы вон приняли у себя без подозрительности иноземцев. результат известен

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 11:17

      это он про вираж рассказал?)))

      0
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      Рейтинг: +24

      vhook 18 января 2016, 11:00

      кто бы про подозрительность говорил... Не знаю, как бельгийцы (не встречался), но англичане - это верх высокомерия и подозрительности (в основном), немцы получше - более приветливы и добродушны. Ну а пшеки и чехи - вообще отдельная история, надутые индюки...

      -1
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 18 января 2016, 10:59

      Такое ощущение, будто Коля живет где-то в дебрях Калужской области, а не в Санкт-Петербурге.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > neveldomha 18 января 2016, 11:16

      Отхватывал в Калужской области, серчаешь на них?)

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 января 2016, 09:54

      Остатки коммунизма у вас в головах!

      2
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