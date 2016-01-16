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    Таски: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»

    Защитник "Спартака" Сердар Таски считает, что его команда способна прибавить и подняться в турнирной таблице РФПЛ на несколько ступеней выше.

    "В отпуске я смотрел футбол, английскую Премьер-лигу, которая не уходит на паузу. Что же касается «Спартака», то, конечно, задумывался о результатах. В первой части чемпионата мы потеряли слишком много легких очков против команд, которые должны были обыгрывать.

    Нужно концентрироваться на таких матчах, тогда результаты будут лучше. Но и нынешний отрыв в семь очков от лидера, ЦСКА, не так велик. «Спартак» может прибавить, и мы должны быть выше в турнирной таблице", – отметил Таски.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2016 17:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 18:48

      Полностью согласен с тобой,уважаемый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 18:31

      Играть-то собирается или как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 января 2016, 18:03

      и так сайдёт

      -1
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