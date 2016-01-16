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    Городов: «Терек» обыграл «Спартак» и «Зенит», а значит, имеет потенциал обойти их в таблице»

    Голкипер "Терека" Евгений Городов рассказал, какие задачи стоят перед командой во второй части сезона РФПЛ.

    Какие задачи стоят перед командой во второй части чемпионата?

    – Пока нам никто их не озвучивал. Но мы не хотим просто болтаться в середине турнирной таблицы. Каждый из нас понимает, что нужно за что-то бороться. Другое дело, что для этого необходимо усиление.

    Новичков ждете?

    – И не первый год, но пока громких трансферов нет. Посмотрим, как пройдет эта дозаявочная компании. Хотелось бы увидеть в команде ребят, которые помогли бы нам. На данный момент ситуация в чемпионате устраивает, и мы вполне можем рассчитывать на борьбу за более высокие места. Не так и далеко оторвались соперники.

    –​ От еврокубоковой зоны вы отстаете всего на два очка. Кого из конкурентов, которые располагаются выше в таблице, реально обойти?

    – «Зенит» мы обыграли, «Спартак». Они выше нас, значит, мы имеем потенциал. А вообще я не заглядываю в турнирную таблицу. Только за два тура до паузы смотрел в нее. Я даже игры соперников стараюсь не видеть. Раз у нас хорошо складывается, значит, показываем добротную игру.

    Источник: Eurofootball

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    16.01.2016 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 16 января 2016, 21:22

      Бедные,микрофон и диктор виновен в поражениях!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Арслан) 16 января 2016, 17:29

      пи,,,ры диктор не причем тут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 16:12

      Не-е, если диктор Ахмат-арены научится продавливать нужные результаты и на выезде, то тогда и чемпионами станете.

      -2
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      Рейтинг: +407

      18JG > Aztec58 16 января 2016, 16:35

      Шампиньонами.

      -2
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