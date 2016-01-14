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    Рейтинг телеканала «Матч ТВ» выше, чем у «России 2»

    По итогам аудиторных показателей Федерального телеканала «Матч ТВ», за новогодние праздники телеканал просмотрело рекордное количество зрителей. В частности, аудитория «Матч ТВ» превысила аудиторию телеканала "Россия 2" за такой же период прошлого года.

    «Общее телесмотрение в аудитории Все 4+ выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, что довольно существенно для такого стабильного показателя и, вероятно, связано с кризисной ситуацией в экономике и проведению длинных выходных и праздников дома. Нас очень радует, что зрители уделили большое внимание «Матч ТВ» и нашим спортивным событиям, которых было много», – рассказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

    По ее словам, это является показателем того, что спортивный канал и бренд «Матч ТВ» работает и приносит свои реальные плоды в популяризации спорта.

    «Наше освещение молодежного ЧМ, программы до и после, количество трансляций не только матчей с участием нашей сборной, но и основных претендентов было очень хорошо воспринято аудиторией, что и отразилось на высоких рейтингах. Этот год обещает быть очень насыщенным на спортивные события, а мы их постараемся осветить для вас наиболее интересно и увлекательно!», - заявила она.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.01.2016 18:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +118

      Лыков 14 января 2016, 21:08

      Непомешало бы голосование на оф.сайте по желаемым видам спорта . 97% будет за футбол. Нахрена показывать волейбол и поло

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 20:31

      Водное поло то конечно интереснее футбола англицкого, запоздали с этим каналом,лет на 10

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 января 2016, 20:28

      ой ну Матч ТВ норм, но насмешило вчерашнее.. показывают водный футбол и переключают сразу на матч Ливер с Арсеналом где счет уже 2-2 со словами коментаторов ТУТ ТАКОООООЙ Футбол.. ну в общем ло*онулись молодцы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > мутко на кол!!! 14 января 2016, 20:36

      вот вот=) да же обидно стало смотреть продолжение

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > мутко на кол!!! 14 января 2016, 21:47

      ну может быть. я не замечал больше. но то что самый сок пропустили это факт

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 19:06

      На Матч ТВ смотрю только трансляции. Формат а-ля Программа Время нон-стоп реально раздражает: много болтовни, много пустого, много Кадырова...

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