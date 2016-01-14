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    Юран: «Мельгарехо – не усиление для «Спартака»

    Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение по поводу возможного трансфера хавбека «Кубани» Лоренцо Мельгарехо в стан красно-белых.

    «Несмотря на немаленькую сумму, выложенную за парагвайца, для меня этот трансфер скорее из разряда непонятных. Бесспорно, Мельгарехо – неплохой игрок. Но мы ведь говорим не о клубе, борющемся за 5–6-е места. Здесь совсем другие амбиции. Другие задачи. Быть просто хорошим футболистом и усилить команду уровня «Спартака» – две большие разницы. На мой взгляд, Мельгарехо – не тот игрок, который на это способен. Стать игроком обоймы – может быть. Но не усилить.

    Быть лидером в «Спартаке» – это абсолютно другой уровень. Другая мера ответственности. Тут каждый твой шаг под прицелом. А второе место – не достижение, а провал. Здесь нужно брать человека с духом победителя! Знающего и понимающего, что значит бороться за самые высокие места.

    Я еще мог бы понять, если бы у него был российский паспорт. Тогда да, вопросов нет. Но иметь еще одного просто хорошего игрока сегодняшнему «Спартаку» явно маловато», – сказал Юран.

    Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые уже договорились с «Кубанью» о переходе парагвайца за пять миллионов евро. Отмечается, что полузащитник должен отправиться со «Спартаком» уже на первый зимний сбор.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Мельгарехо провел 16 встреч, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2016 09:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 13:55

      по мнению Юрана Спартаку больше всего подходит сам Юран

      1
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      Рейтинг: +24

      fc belov 14 января 2016, 13:15

      Думаю Юран не прав, играя в Кубани и в 16 играх забить 8 мячей и 2 передачи это говорит о многом. Считаю что состав СПАРТАКА более сильными и там Лоренцо раскроется больше. Согласен с Диктором, юран скулит;)

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 11:52

      Юра когда вернулся,то же не подошел

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 января 2016, 09:56

      Как всегда-один скулеж от Юрана

      0
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