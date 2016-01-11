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    Роналду: «Левая нога Месси хороша, я бы от нее не отказался»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча». Он является одним из претендентов на этот приз.

    «Это особенная награда. На протяжении всего года ты тяжело работаешь ради больших достижений – не только командных, но и индивидуальных. Это прекрасный приз, и мы снова на него номинированы. Я здесь уже в восьмой раз, и для меня большая честь быть здесь снова. Это уникальный трофей. Мои любимые слова – это «преданность» и «работа». К своей работе нужно относиться серьезно, и мое восьмое попадание в число претендентов – это не совпадение. У всех нас есть талант, но талант без труда – ничто. Мне нравится играть в футбол и бить рекорды", – сказал Роналду.

    Комментируя достоинства Лионеля Месси, португалец похвалил его игру левой ногой.

    «Левая нога Месси действительно хороша, я бы не отказался иметь такую».

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Alehandroo 11 января 2016, 22:51

      Лучше бы головой думал как Месси.

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