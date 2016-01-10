Гетце: «Я хочу стать лицом «Баварии»

Полузащитник "Баварии" Марио Гетце рассказал о ходе его восстановления от травмы, а также о будущих планах.

"В профессиональном спорте такие вещи случаются. Ты не можешь на них повлиять. Сейчас я могу выполнять практически все упражнения. Не могу только работать с мячом и не могу ускоряться. Для этого ещe необходимо набраться терпения. Надеюсь в конце месяца начать работать с командой. Таков план.

Я хочу своей игрой внести вклад в успехи команды, хочу брать на себя ответственность. Я хочу стать лицом "Баварии" и выиграть много титулов. Впереди сложные полгода, но мы у нас хорошие исходные позиции. Я настроен оптимистично", – отметил Гетце.