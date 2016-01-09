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    Радимов: «В матче с «Бенфикой» «Зенит» будет фаворитом»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Бенфикой".

    Каким вам видится противостояние с «Бенфикой»? Многие считают «Зенит» безоговорочным фаворитом, но, на мой взгляд, это утверждение слишком спорное.

    – Судя по предварительному раунду «Зенит» действительно фаворит, но вспомните: «Бенфика» обыграла на выезде мадридский «Атлетико». Португальцы побеждают в последних матчах национального чемпионата, причем очень мало пропускают. Еще один важный момент: у «Зенита» не будет игровой практики, тогда как «Бенфика» постоянно находится в тонусе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.01.2016 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      pripps 9 января 2016, 23:10

      Трезво. Хотя похмелье должно быть, после стольких дней застолья. Сложно будет без игровой практики. Если пройдём Бенфику можно будет и помечтать.

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