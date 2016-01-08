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    Луческу опроверг слухи о своем уходе в «Трабзонспор»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу опроверг информацию о переговорах с турецким «Трабзонспором».

    – В прессе много информации о том, что вы якобы дали согласие возглавить «Трабзонспор». Связываете ли вы свое будущее с «Шахтером»?

    – Я хочу вам объяснить очень четко: я ничего никому не обещал, я ни с кем не общался! У меня контракт с «Шахтером», который заканчивается в мае, и в мае я приму решение о том, что буду делать дальше. И раньше, и сегодня, и в будущем для меня существует только один приоритет – это «Шахтер»! С «Шахтером» у меня связано много хороших моментов – и это никогда не забывается.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.01.2016 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 января 2016, 01:42

      Уйдёт после мая.

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