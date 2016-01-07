Пресс-служба «Ромы»: «Думбия не будет играть в ЦСКА»

«Рома» подтвердила окончание аренды нападающего Сейду Думбия в ЦСКА.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что аренда Думбия в ЦСКА подошла к концу. Он больше не будет играть за российский клуб», – заявила пресс-служба «Ромы».

Думбия был арендован армейцами летом 2015 года и сыграл в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, на счету Думбия шесть забитых мячей в восьми матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются китайские клубы, а он сам хотел бы продолжить карьеру в Англии.