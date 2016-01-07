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    Пресс-служба «Ромы»: «Думбия не будет играть в ЦСКА»

    «Рома» подтвердила окончание аренды нападающего Сейду Думбия в ЦСКА.

    «На сегодняшний день мы можем сказать, что аренда Думбия в ЦСКА подошла к концу. Он больше не будет играть за российский клуб», – заявила пресс-служба «Ромы».

    Думбия был арендован армейцами летом 2015 года и сыграл в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, на счету Думбия шесть забитых мячей в восьми матчах Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что футболистом интересуются китайские клубы, а он сам хотел бы продолжить карьеру в Англии.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2016 22:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 января 2016, 08:14

      Шанс для Панченко, давай кирюша, если хочешь на евро!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 7 января 2016, 23:46

      Можно категорично сказать только три вещи,Думбия не будет играть как раньше никогда,Думбия вообще не будет играть в Роме, а будет сидеть на скамейке, и Думбия уже лет 40, а это значит что он точно не будет играть хорошо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 7 января 2016, 23:16

      Пресс-служба Думбия: «Рома» не будет играть в чемпионате Италии».

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 7 января 2016, 23:04

      "Он больше не будет играть за российский клуб"
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      Никогда не говори никогда

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 января 2016, 22:32

      И без ихней пресс-службы давно было понятно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 января 2016, 22:26

      Надо кого-то искать...., и по качеству не хуже!!!!

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