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    Сборная России сохранила 24-ю строчку в рейтинге ФИФА

    Сборная России осталась на 24-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА.

    Первое место сохранили бельгийцы, второе – сборная Аргентины, а на третьей строчке разместилась Испания.

    1 (1). Бельгия – 1494 очка

    2 (2). Аргентина – 1455

    3 (3). Испания – 1370

    4 (4). Германия – 1347

    5 (5). Чили – 1273

    6 (6). Бразилия – 1251

    7 (7). Португалия – 1219

    8 (8). Колумбия – 1211

    9 (9). Англия – 1106

    10 (10). Австрия – 1091

    24 (24). Россия – 895

    Источник: ФИФА

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    07.01.2016 13:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 8 января 2016, 13:26

      Пусть и на первом месте сборная,зато их чемп гамно. Наш гораздо сильнее. Но мы 24-ые =)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 7 января 2016, 20:11

      Там вообще что-нибудь изменилось..?

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 7 января 2016, 14:00

      Бельгия на 1-м месте... И куда катится этот мир?..

      1
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      ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > SKS6891 7 января 2016, 14:18

      туда же куда Украина

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Fc_Baikal 7 января 2016, 14:34

      То есть все настолько плохо?

      -1
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > Димон Алма-Ата 7 января 2016, 16:08

      А сам как думаешь?) Бельгия ничего не выигравшая на первом месте в рейтинге))

      -1
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