Сборная России сохранила 24-ю строчку в рейтинге ФИФА

Пусть и на первом месте сборная,зато их чемп гамно. Наш гораздо сильнее. Но мы 24-ые =)
Сборная России осталась на 24-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА.
Первое место сохранили бельгийцы, второе – сборная Аргентины, а на третьей строчке разместилась Испания.
1 (1). Бельгия – 1494 очка
2 (2). Аргентина – 1455
3 (3). Испания – 1370
4 (4). Германия – 1347
5 (5). Чили – 1273
6 (6). Бразилия – 1251
7 (7). Португалия – 1219
8 (8). Колумбия – 1211
9 (9). Англия – 1106
10 (10). Австрия – 1091
…
24 (24). Россия – 895