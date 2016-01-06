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    Модрич, Роналду и Рамос покинут «Реал» летом

    Ближайшим летом мадридский «Реал» попрощается сразу с девятью футболистами, среди которых есть и несколько топ-игроков. Такую информацию озвучил агент Франсуа Гальярдо.

    По словам агента, «Реал» покинут Серхио Рамос, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лукас Васкес, Альваро Арбелоа и несколько представителей второй команды. Кроме того, Гальярдо дал понять, что Рамос пополнит новый клуб Хосепа Гвардиолы. Что касается Модрича и Роналду, то о их будущем месте работы агент умолчал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 15:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +84

      Defensore 6 января 2016, 20:24

      Муть. Кто поверит что Реал хочет продать Модрича, без которого сливки будут бороться за квалификацию ЛЧ..хотя это ж Ла Лига, ладно опять топ 3: конкурентов нет

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2016, 18:46

      какой же бред несёте!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Yusuf.05 6 января 2016, 18:19

      Я не согласен с тем чтобы Серхио Рамос покинул РЕАЛ !!! Он является одним из лучших защитников мира ))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 января 2016, 17:52

      Ну то что Роналду и Арбелоа уйдут еще можно поверить,а вот в остальное как то не очень

      0
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      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 6 января 2016, 17:44

      Очередные глупые слухи..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 6 января 2016, 17:23

      А придут Месси, Балотелли, Пике и все представители второй команды Барселоны, Атлетико и Уфы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > Hala Madrid 6 января 2016, 18:12

      Петросян,узнав о твоей шутке,отменил гастроли в юрмале..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 6 января 2016, 16:14

      Кряяяяяяяя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 6 января 2016, 16:03

      По словам агента, "Реал" покинут Серхио Рамос, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лукас Васкес, Альваро Арбелоа и несколько представителей второй команды. Кроме того, Гальярдо дал понять, что вышеперечисленные игроки скорее всего перейдут в московское "Динамо", на место нескольких ключевых игроков, покидающих клуб, включая Александра Кокорина. Напомним, что в услугах Кокорина заинтересован тульский "Арсенал", который по слухам, готов выложить за Александра порядка 40 миллионов евро.

      2
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      Рейтинг: +12

      yatsik > Рулон Обоев 6 января 2016, 16:42

      так старались, но запятую упустили :)

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > yatsik 6 января 2016, 16:46

      Даже две, чёрт возьми))))

      -1
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      Рейтинг: +12

      yatsik > Рулон Обоев 6 января 2016, 16:50

      я уже 3 насчитал)))

      -1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > yatsik 6 января 2016, 16:59

      А 3 где??? "Скорее всего" не выделил.....больше не вижу.....

      -1
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      Рейтинг: +12

      yatsik > Рулон Обоев 6 января 2016, 17:01

      тульский "Арсенал", который по слухам, готов выложить


      перед "ПО СЛУХАМ" :)

      0
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 6 января 2016, 16:03

      Криштиану Роналду надо в мю вернуть

      0
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      Рейтинг: +10

      GaGatlinec 6 января 2016, 15:55

      некуда они не уйдут че за чушь

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      Рейтинг: +210

      castromen > GaGatlinec 6 января 2016, 16:00

      Скорее всего подстраховываются, типа "нас не трогать".

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