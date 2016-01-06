Модрич, Роналду и Рамос покинут «Реал» летом

Ближайшим летом мадридский «Реал» попрощается сразу с девятью футболистами, среди которых есть и несколько топ-игроков. Такую информацию озвучил агент Франсуа Гальярдо.

По словам агента, «Реал» покинут Серхио Рамос, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лукас Васкес, Альваро Арбелоа и несколько представителей второй команды. Кроме того, Гальярдо дал понять, что Рамос пополнит новый клуб Хосепа Гвардиолы. Что касается Модрича и Роналду, то о их будущем месте работы агент умолчал.