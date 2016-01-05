Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что получение игроками трансферных сертификатов ФИФА является главной задачей для

"На последней рабочей встрече с представителями УЕФА в прошлом году нам было четко сказано, что мы продолжим сотрудничество. В январе-феврале ждем официальную делегацию УЕФА. На следующей встрече будет разработана дорожная карта по нашей дальнейшей работе, по незакрытым вопросам. В первую очередь речь идет о трансферных сертификатах. Это важный вопрос для всего крымского футбола, потому что клубы не могут понять, какие футболисты могут у них играть. По сегодняшней ситуации любой футболист может перейти в другой клуб без всякой компенсации. Также игрок может быть отчислен из команды, не получив компенсации.

Главное, что Крымский футбольный союз состоялся как юридическая организация, которое призвана развивать крымский профессиональный футбол в целом. С 12-й попытки нам все же удалось зарегистрировать устав организации, за что нужно поблагодарить наших кураторов в Министерстве спорта РФ и УЕФА. Также мы довольно успешно провели первый круг нашей премьер-лиги – 56 матчей, которые прошли без каких-либо серьезных нарушений. Были погрешности, рабочие моменты, которые мы постараемся исправить в новом году. Связаны они со спешкой, а также с нюансами, которые не от нас зависят", – рассказал Ветоха.