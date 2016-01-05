Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Когда уходил Колыванов, чуть слезу не пустил»

    Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, что команда не справилась с задачей на первую часть сезона, а также о расставании с футболистами бывшего главного тренера Игоря Колыванова.

    – Как сыграла «Уфа» в первой части сезона?

    – Стояла задача попасть в десятку. Мы с ней, к сожалению, не справились. Но есть возможность добавить. У нас есть сыгранность, чтобы добиваться таких результатов. Должно все получиться.

    – Отставка Игоря Колыванова была неизбежна?

    – Это не дело игроков – говорить про отставку. Нам надо делать результат. Остальное решает руководство.

    – Давид Юрченко рассказывал, как Колыванов расставался с командой, говорил, что у тренера глаза на мокром месте были.

    – Я сам чуть сам слезу не пустил. Хоть и не так много с ним работал, как остальные ребята. Но привык к Игорю Владимировичу. Тем более тренеры нам как вторые отцы.

    – Колыванов каждому игроку что-то шепнул на прощание. Тому же Юрченко – чтоб брился почаще.

    – Мне про бороду ничего не говорил. Она у меня еще не растет.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11