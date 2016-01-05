Зинченко: «Когда уходил Колыванов, чуть слезу не пустил»

Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, что команда не справилась с задачей на первую часть сезона, а также о расставании с футболистами бывшего главного тренера Игоря Колыванова.

– Как сыграла «Уфа» в первой части сезона?

– Стояла задача попасть в десятку. Мы с ней, к сожалению, не справились. Но есть возможность добавить. У нас есть сыгранность, чтобы добиваться таких результатов. Должно все получиться.

– Отставка Игоря Колыванова была неизбежна?

– Это не дело игроков – говорить про отставку. Нам надо делать результат. Остальное решает руководство.

– Давид Юрченко рассказывал, как Колыванов расставался с командой, говорил, что у тренера глаза на мокром месте были.

– Я сам чуть сам слезу не пустил. Хоть и не так много с ним работал, как остальные ребята. Но привык к Игорю Владимировичу. Тем более тренеры нам как вторые отцы.

– Колыванов каждому игроку что-то шепнул на прощание. Тому же Юрченко – чтоб брился почаще.

– Мне про бороду ничего не говорил. Она у меня еще не растет.