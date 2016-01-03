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    «Челси» выплатит «Фиорентине» компенсацию за Салаха

    25 января ФИФА вынесет вердикт в адрес "Челси" по поводу невыполнения лондонцами контрактных обязательств бывшего полузащитника "Фиорентины" Мохамеда Салаха, ныне выступающего за "Рому".

    Отмечается, что лондонский клуб выплатит "фиалкам" денежную компенсацию, а сам Салах не будет дисквалифицирован.

    Напомним, египетский полузащитник должен был на полноценной основе перейти в "Фиорентину", однако отказался от выступления за флорентийский клуб и стал игроком "Ромы".

    Источник: Football Italia

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    03.01.2016 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:37

      Хорошо что Якин не купил Салаха в Спартак, а то так же сбежал куда нибудь в Краснодар.

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