«Челси» выплатит «Фиорентине» компенсацию за Салаха

25 января ФИФА вынесет вердикт в адрес "Челси" по поводу невыполнения лондонцами контрактных обязательств бывшего полузащитника "Фиорентины" Мохамеда Салаха, ныне выступающего за "Рому".

Отмечается, что лондонский клуб выплатит "фиалкам" денежную компенсацию, а сам Салах не будет дисквалифицирован.

Напомним, египетский полузащитник должен был на полноценной основе перейти в "Фиорентину", однако отказался от выступления за флорентийский клуб и стал игроком "Ромы".