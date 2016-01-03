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    Канчельскис: «У Абрамовича советники мяч только с космоса видели. Думаю, на следующий сезон будет новый тренер»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не увидел изменений в игре "Челси" с приходом на тренерский мостик Гуса Хиддинка.

    "Ничего не изменилось. Для меня непонятно, почему голландец пришел в клуб. Возможно, стоило дать поработать молодому специалисту. Ничего бы не изменилось. За еврокубки, думаю, уже все равно не побороться. Одна надежда – Лига чемпионов. Но я сомневаюсь, что они добьются там чего-то.

    У Абрамовича столько советников, которые в футбол не играли и мяч с космоса только видели. Ну, это его решение. Думаю, на следующий сезон будет новый тренер, - считает Канчельскис.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2016 09:04
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