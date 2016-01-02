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    Прядкин: «Надеемся, после введения новых арен посещаемость матчей значительно возрастет»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что вскоре посещаемость матчей чемпионата России должна возрасти.

    "На протяжении нескольких лет средняя посещаемость матчей Премьер-лиги колеблется в районе 12-13 тысяч. Мы надеемся, что после введения новых арен она значительно возрастет. Анализ посещаемости игр на "Казань-Арене" и "Открытие-Арене" вселяет в нас уверенность. Оптимистичный прогноз – средняя посещаемость вырастет в два раза.

    Есть объективные причины падения посещаемости. К примеру, когда ЦСКА и "Динамо" проводили домашние матчи на стадионах, удобно расположенных с точки зрения логистики (московские "Лужники" и "Динамо"), то и болельщиков на играх с их участием собиралось куда больше, чем сейчас. Как только ЦСКА и "Динамо" переехали в Химки, уровень посещаемости их игр резко упал", – отметил Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 14:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:58

      В Уфе стадион построили, только без подтрибунок и как то зимой туда ездить не хочется. Хотя хоть дома играем, и то в радость!

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 января 2016, 20:18

      Прядкин любит себя заранее утешать.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 января 2016, 15:47

      Мерзкий тип этот Прядкин

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 14:15

      Э-э, дядя, не в одних Химках дело, ага.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 3 января 2016, 12:52

      Хмм, удивите, а в чем же еще?

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