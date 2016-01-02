Прядкин: «Надеемся, после введения новых арен посещаемость матчей значительно возрастет»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что вскоре посещаемость матчей чемпионата России должна возрасти.

"На протяжении нескольких лет средняя посещаемость матчей Премьер-лиги колеблется в районе 12-13 тысяч. Мы надеемся, что после введения новых арен она значительно возрастет. Анализ посещаемости игр на "Казань-Арене" и "Открытие-Арене" вселяет в нас уверенность. Оптимистичный прогноз – средняя посещаемость вырастет в два раза.

Есть объективные причины падения посещаемости. К примеру, когда ЦСКА и "Динамо" проводили домашние матчи на стадионах, удобно расположенных с точки зрения логистики (московские "Лужники" и "Динамо"), то и болельщиков на играх с их участием собиралось куда больше, чем сейчас. Как только ЦСКА и "Динамо" переехали в Химки, уровень посещаемости их игр резко упал", – отметил Прядкин.