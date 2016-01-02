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    • Газзаев: «У сборной России должен быть освобожденный от клубной работы тренер»

    Газзаев: «У сборной России должен быть освобожденный от клубной работы тренер»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что у национальной команды России должен быть освобожденный от клубной работы тренер.

    «Я убежден, что совмещение постов главного тренера сборной и клуба не может пойти на пользу. В матчах национальной команды Слуцкий истратил очень много эмоций, что негативно сказалось на игре ЦСКА, особенно в концовке первой части сезона. А концовка вышла провальной. Нельзя сказать, что игра ЦСКА как-то существенно поменялась в плане тактики после того, как Слуцкий возглавил сборную. А вот эмоционального тонуса, что было совершенно очевидно, игрокам не доставало. Складывалось впечатление, что даже матчи Лиги чемпионов не были для игроков ЦСКА раздражителями.

    Чем раньше определится, кто будет тренировать сборную после Евро-2016, а кто – ЦСКА, тем будет лучше для всех заинтересованных сторон. Повторюсь, тренер у национальной команды должен быть освобожденным от клубной работы. Хотя бы потому, что, каким бы специалист ни был объективным, конфликт интересов в любом случае возникнет», – заявил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 11:23
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1451732145
    Да уже затычка во всех дырках =не печатайте его больше-реально противно читать .
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    Aztec58
    1451735462
    Не пойму, друг Человека в Динамо просится или в ЦСКА? Или где возьмут?
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    1cent
    1451739072
    газзай ид рули объединенным чемпом с каклами, или баранов паси ,упаси Бог российский футбол от таких как ты латентных 3.14ров
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    ologreds
    1694996488
    numo453676
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