Хиддинк: «Я доволен результатом»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«С одной стороны, я доволен одним очком, потому что игра была сложной. С другой стороны, у нас были две отличиные возможности получить три очка. Нам не хватало нескольких атакующих игроков, и пришлось приспосабливаться к их отсутствию. В целом, я доволен», – сказал Хиддинк.

Также наставник лондонцев оценил игру Эдена Азара.

«Азар очень мобилен и может играть по-разному. Он предпочитает играть слева, но и центре он очень хорош. Все наши нападающие травмированы, так что пришлось приспосабливаться».