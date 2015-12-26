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    Слуцкий: «Игра со Швецией была ключевой»

    Наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий проанализировал выступление национальной команды под своим руководством в отборочнорм цикле чемпионата Европы-2016. Напомним, что россияне заняли в своей группе вторую строчку, уступив первенство сборной Австрии, и напрямую вышли в финальную стадию турнира.

    «Осенняя часть отборочного цикла сложилась для нас в целом очень удачно. Но при этом все матчи выдались абсолютно разными. Подготовка к первой встрече, против сборной Швеции, прошла продуктивно. Все футболисты прибыли в расположение команды в хорошем физическом состоянии. Было достаточно времени для того, чтобы поработать как над атмосферой в команде, так и над тактикой. Ведь у каждого тренера свои требования к игровым нюансам: как выходить из обороны, как действовать при потере мяча, как вести себя при быстрых или позиционных атаках. Поэтому при знакомстве с командой важно было все объяснить футболистам.

    Игра со Швецией, конечно, была ключевой. Очный поединок двух претендентов на путевку на Еuro-2016, в котором мы не имели права на ошибку. Первые 60-65 минут мы провели, на мой взгляд, очень качественно, играя с большим преимуществом. И если бы мы удвоили счет – а моменты для этого были, – матч сложился бы значительно легче. Но когда ты не забиваешь, становится все сложнее и сложнее удерживать перевес, потому что давит необходимость удержать результат. Закономерно, что в концовке, когда шведы выпустили группу высокорослых атакующих игроков и перешли на навал, мы в основном оборонялись. Пришлось тяжело, но смогли выстоять, да и Акинфеев выручил.

    Готовиться к матчу с Лихтенштейном помог хороший эмоциональный фон после первого поединка. Все прошло достаточно легко. Судьба встречи решилась еще в первом тайме, когда был удален игрок соперников. Удалось много забить – насколько понимаю, мы повторили самый крупный результат в истории сборной России.

    Перед встречами с Молдавией и Черногорией ситуация была уже иной. Набрал полный ход чемпионат страны, сыграно несколько раундов еврокубков. Большая группа игроков прибыла с повреждениями. Пришлось не столько готовиться, сколько заниматься восстановлением. Предполагал, что встреча в Кишиневе будет непростой. Так и случилось. Сказалось среднего качества поле, на котором мы не смогли сразу выбрать нужный игровой рисунок. Нацеливались на ту манеру действий, которую сложно выдержать на таком газоне. Пришлось перестраиваться в перерыве. К счастью, это удалось – мы одержали непростую победу, проявили волевые качества. Доволен тем, что футболисты сборной России смогли выиграть, действуя несколько в ином ключе, чем в других встречах отборочного цикла.

    В матче с Черногорией, как понятно, над нами прежде всего довлела необходимость окончательного результата. Играя дома, перед своими болельщиками, мы владели большим преимуществом, могли побеждать значительно крупнее. Из трех отборочных встреч (матч с Лихтенштейном по причине явного неравенства сил исключаю) именно игра с Черногорией складывалась по наиболее приемлемому сценарию. По существу, соперник не предложил контригры», – рассказал Слуцкий.

    Источник: РФС

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    26.12.2015 17:46
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