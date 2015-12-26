Виктор Гусев: «Слуцкий способен продолжить дело Хиддинка»

Известный телекомментатор Виктор Гусев рассказал, чего ждет от сборной России, которая примет участие на чемпионате Европы-2016 во Франции.

– О чем вас заставила помечтать сборная России, которая вышла на Евро? О победе на турнире? Об открытой для общения команде с тренером, который не будет запирать ее, как Капелло в Бразилии?

– Начнем с того, что запирали-то сборную все. Кроме Хиддинка. И, кстати, Капелло – не в большей степени, чем его другие предшественники. Уверен, Слуцкий способен продолжить дело Хиддинка – во всех смыслах. А о сборной России мечтаю как о достойном участнике Евро. Который должен при любой ситуации называть своей целью не выход в какую-то там стадию, а только победу в турнире.