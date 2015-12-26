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    Виктор Гусев: «Слуцкий способен продолжить дело Хиддинка»

    Известный телекомментатор Виктор Гусев рассказал, чего ждет от сборной России, которая примет участие на чемпионате Европы-2016 во Франции.

    О чем вас заставила помечтать сборная России, которая вышла на Евро? О победе на турнире? Об открытой для общения команде с тренером, который не будет запирать ее, как Капелло в Бразилии?

    – Начнем с того, что запирали-то сборную все. Кроме Хиддинка. И, кстати, Капелло – не в большей степени, чем его другие предшественники. Уверен, Слуцкий способен продолжить дело Хиддинка – во всех смыслах. А о сборной России мечтаю как о достойном участнике Евро. Который должен при любой ситуации называть своей целью не выход в какую-то там стадию, а только победу в турнире.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 16:15
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    Комментарии (2)
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    Аскорбин
    1451148210
    Известный комментатор Гусев думай иногда что говоришь.
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