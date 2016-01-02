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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 26 декабря - 3 января

    Телеканал «Матч ТВ» не собирается отдыхать, продолжая и дальше пытаться удивлять народ показом большого количества спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и праздничную неделю.

    Суббота, 26 декабря

    06:30 – Лучшая игра с мячом

    07:00 – Новости

    07:05 – Ты можешь больше!

    08:00 – Новости

    08:05 – Все на Матч!

    09:00 – Новости

    09:05 – Документальный фильм

    10:00 – Новости

    10:05 – Спортивный интерес

    11:00 – Новости

    11:05 – Безграничные возможности

    11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:00 – Новости

    12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным

    12:30 – Дублер

    13:00 – Все на Матч!

    14:00 – Будущие легенды

    14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)

    17:30 – Английский акцент

    17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Лестер"

    20:00 – Спортивный интерес

    20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)

    23:30 – Все на Матч!

    00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)

    03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

    Воскресенье, 27 декабря

    06:00 – Второе дыхание

    06:30 – Лучшая игра с мячом

    07:00 – Новости

    07:05 – Ты можешь больше!

    08:00 – Новости

    08:05 – Все на Матч!

    09:00 – Новости

    09:05 – Спортивный интерес

    10:00 – Дрим тим

    10:30 – Мама в игре

    11:00 – Новости

    11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

    11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

    12:45 – Все на Матч!

    13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)

    16:30 – Все на Матч!

    16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))

    19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России

    22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

    00:45 – Все на Матч!

    01:45 – Сердца чемпионов

    02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

    04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России

    Понедельник, 28 декабря

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (США - Канада)

    12:35 - Будущие легенды

    13:35 - Новости

    13:40 - Континентальный вечер

    14:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

    17:30 - Все на Матч!

    18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Финляндия)

    21:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

    23:50 - Все на Матч!

    00:50 - Хоккей. Кубок Шпенглера. Трансляция из Швейцарии

    03:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

    Вторник, 29 декабря

    05:10 - Звезды на льду

    06:10 - Вне ринга

    06:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

    08:30 - Новости

    08:35 - Все на Матч!

    09:40 - Новая битва

    10:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

    15:40 - Новости

    15:45 - Все на Матч!

    16:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Белоруссия)

    19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" - ЦСКА)

    21:50 - Реальный спорт (Итоги года)

    22:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии

    02:15 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Швейцария - Канада)

    04:30 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Трансляция из Германии

    Среда, 30 декабря

    06:00 - Второе дыхание

    06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Смешанные единоборства. Mix Fight Combat (Д. Монсон - Д. Нджатаха. И. Ложкин - Ф. Нсуе)

    12:10 - Новости

    12:15 - Мирный воин

    14:50 - Все на Матч!

    15:50 - Гол!

    17:55 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад"

    20:00 - Гол-2: Жизнь как мечта

    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Бетис"

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии

    03:45 - Мирный воин

    Четверг, 31 декабря

    06:15 - Детали спорта

    06:30 - Реальный спорт (Итоги года)

    07:00 - Непобедимый

    08:30 - Все на Матч!

    09:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

    10:00 - Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

    15:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Словакия)

    17:30 - Все на Матч!

    19:40 - Молодая кровь

    20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Канада - Швеция)

    23:30 - Все на Матч!

    23:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

    00:05 - Все на Матч!

    00:20 - Рокки

    02:50 - Рокки-2

    Пятница, 1 января

    05:20 - Реальный спорт (Итоги года)

    06:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    06:30 - Первая перчатка

    08:10 - Шайбу! Шайбу!

    08:30 - Ты можешь больше!

    08:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии

    11:00 - Рокки

    13:30 - Рокки-2

    15:55 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    17:10 - Новости

    17:20 - Зимние победы

    17:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии

    19:40 - Новая битва

    20:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Нокдаун

    02:00 - Молодая кровь

    04:20 - Королевская регата

    Суббота, 2 января

    06:05 - Реальный спорт (Итоги года)

    06:30 - Штрафной удар

    07:55 - Матч-реванш

    08:15 - Зимние победы

    08:45 - Рокки-3

    10:45 - Рокки-4

    12:30 - Рокки-5

    14:35 - Новая битва

    14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

    15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным

    16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

    18:30 - Новости

    18:35 - Детали спорта

    18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии

    21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Ураган

    03:00 - Смешанные единоборства. UFC

    Воскресенье, 3 января

    05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Дакар-2016

    09:35 - Неваляшка

    11:30 - Диалоги о рыбалке

    12:00 - Когда мы были королями

    13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

    14:20 - Все на Матч!

    15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

    15:55 - Лучшая игра с мячом

    16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

    18:15 - Детали спорта

    18:25 - Где рождаются чемпионы?

    18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"

    20:55 - Смешанные единоборства. UFC

    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Рокки-3

    03:30 - Рокки-4

    Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 10:25
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 30 декабря 2015, 10:40

      Россия Матч Тв 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 30 декабря 2015, 08:51

      НХЛ?НЕ НЕ СЛЫШАЛИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 28 декабря 2015, 21:55

      Не, ну хоть какой то футбол есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 28 декабря 2015, 16:59

      Я вашу маму ЕБ...Л на спине вашего продюссера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 28 декабря 2015, 15:02

      Канал говно,продюссер говно,комментаторы,кроме Генича,говно.Формат в котором ведутся трансляции - лютый калл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 27 декабря 2015, 14:45

      Я не понял,и чем же Матчь тв,мать бы его отличается от России2? Наверное своих людей пропихнуть нужно было?

      4
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