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    «Зенит» рассматривает возможность подписания Нойштедтера

    Полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер может продолжить свою карьеру в «Зените».

    Сегодня Нойштедтер прибыл в Москву, и этот визит, по словам самого футболиста, связан исключительно с личными делами и отдыхом. Однако сообщается, что представители игрока проводят консультации о его будущем.

    По информации источника, «Зенит» может подписать Нойштедтера уже в зимнее трансферное окно. Это может произойти в том случае, если будет продан Аксель Витсель, которым активно интересуется «Милан».

    В нынешнем сезоне Нойштедтер сыграл за «Шальке» 13 матчей в Бундеслиге, одну игру в Кубке Германии и пять встреч в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро, а действующий контракт игрока истекает летом 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2015 19:00
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    Комментарии (10)
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    Jpen4er
    1450802783
    есть любители германского футбола? как он вообще? интересуюсь исключительно в интересах сборной
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    fakel-vrn
    1450817714
    зениту нужны вратари..
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    narkozanos
    1450837159
    Он неплох,жаль конечно.что на банку посадят как обычно...
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    ologreds
    1694996544
    numo452770
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