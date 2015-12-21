Подмосковные тренировочные базы посетили представители ведущих сборных

Представители пяти национальных федераций посетили тренировочные базы чемпионата мира 2018 года, расположенные на территории Подмосковья. Всего здесь расположены 11 тренировочных баз, которые участники чемпионата мира будут использовать для подготовки к матчам турнира.

«Познакомиться с тренировочными базы уже приезжали представители пяти стран. Я не буду говорить, каких, но это делегации ведущих футбольных федераций. У них остались очень положительные впечатления от увиденного, и они хотят занимать именно те базы, что находятся на территории Подмосковья», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в России на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.