Слуцкий: «После чемпионата Европы ни о каком совмещении постов в сборной и клубе не может быть и речи»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал причины, по которым становится невозможным совмещение постов в клубе и национальной команде после завершения чемпионата Еврпы-2016.

«До Евро-2016 не вижу абсолютно никаких проблем с совмещением: в марте – одна (с французами) или максимум две товарищеские игры, а потом – подготовка к самому турниру уже после чемпионата России. Но дальше совмещение становится абсолютно невозможным.

Почему? Это длинный цикл, в который надо погрузиться и принимать очень правильные решения в долгую. Осенью у меня стояла конкретная задача – попасть в финальную часть чемпионата Европы. Не имело никакого значения, попадем мы туда, образно говоря, Игнашевичем или Миранчуком.

Схожая задача на Евро, куда поедут реально лучшие футболисты страны независимо от возраста. Но тренер, который примет команду до 2018 года, должен будет заниматься длинной работой. Его задачей не являются победы в каждом последующем матче и успешное выступление в группе.

Ему надо будет четко продумывать стратегию, очень глубоко погружаться, до мельчайших деталей понимать возможности всех игроков. И, скорее всего, будет какое-то обновление состава. Находясь на работе в клубе, делать все это невозможно», – сказал Слуцкий.