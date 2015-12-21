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    • Слуцкий: «После чемпионата Европы ни о каком совмещении постов в сборной и клубе не может быть и речи»

    Слуцкий: «После чемпионата Европы ни о каком совмещении постов в сборной и клубе не может быть и речи»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал причины, по которым становится невозможным совмещение постов в клубе и национальной команде после завершения чемпионата Еврпы-2016.

    «До Евро-2016 не вижу абсолютно никаких проблем с совмещением: в марте – одна (с французами) или максимум две товарищеские игры, а потом – подготовка к самому турниру уже после чемпионата России. Но дальше совмещение становится абсолютно невозможным.

    Почему? Это длинный цикл, в который надо погрузиться и принимать очень правильные решения в долгую. Осенью у меня стояла конкретная задача – попасть в финальную часть чемпионата Европы. Не имело никакого значения, попадем мы туда, образно говоря, Игнашевичем или Миранчуком.

    Схожая задача на Евро, куда поедут реально лучшие футболисты страны независимо от возраста. Но тренер, который примет команду до 2018 года, должен будет заниматься длинной работой. Его задачей не являются победы в каждом последующем матче и успешное выступление в группе.

    Ему надо будет четко продумывать стратегию, очень глубоко погружаться, до мельчайших деталей понимать возможности всех игроков. И, скорее всего, будет какое-то обновление состава. Находясь на работе в клубе, делать все это невозможно», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 02:09
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    Комментарии (5)
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    Ver
    1450670688
    Правильно мыслит...
    Ответить
    Berdchanin
    1450674743
    Бердыева для сборной ! ЛУЧШЕ ТРЕНЕРА В МИРЕ НЕ НАЙДЁТЕ
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    Zeff
    1450675561
    "Засяду ка я за диссертацию" ,-- подумал Лёня. "Как провалить любое дело, а лучше сразу два".
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    bringing
    1450681627
    Опять поедут пенсионеры на Евро
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    ologreds
    1694996555
    numo452594
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