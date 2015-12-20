Бартомеу: «Успехи приходят, когда получаешь удовольствие от своих действий»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил свои эмоции после победы «блауграна» в финальном поединке клубного чемпионата мира над «Ривер Плейт» (3:0).

«Впечатляюще выглядят наши достижения на столь высоком уровне. Команда имеет неизменные систему и идею. «Барселона» находится на вершине мирового футбола с момента приобретения Роналдиньо.

Мы всегда мотивированы. Когда испытываешь удовольствие от своих действий, приходят успехи.

Игроки «Ривер Плейт» сражались до последнего. Они играли храбро, но одержать победу над «Барсой» невероятно тяжело. Каким бы ни был соперник, команда соответствует высоким стандартам. Лео Месси – лучший футболист в мировой футбольной истории.

Выражаем надежду, что следующий год получится таким же успешным, а количество травм сократится. Сейчас время наслаждаться праздничным настроением», – отметил Бартомеу.