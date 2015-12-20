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    • Бубнов: «Перед Аленичевым не ставилось задачи привести «Спартак» к чемпионству»

    Бубнов: «Перед Аленичевым не ставилось задачи привести «Спартак» к чемпионству»

    Известный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев должен доработать сезон до конца.

    «На мой взгляд, Аленичев должен доработать до конца сезона. Перед Карпиным ставили конкретную задачу – стать чемпионом, выиграть титул. Перед Аленичевым такой задачи не ставилось. Ставили задачу сделать команду на перспективу. Аленичев сейчас в зоне еврокубков, нужно провести ту селекцию, которая необходима и о которой говорит Аленичев и, как говорит руководство, почистить состав. Надо дождаться конца сезона и если задачу-минимум не выполнят, можно рассматривать вопрос о другом тренере. А сейчас трогать Аленичева нет смысла», - отметил Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2015 17:59
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    Комментарии (5)
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    VVM1964
    1450624656
    НУ НЕ ОТКРЫЛ АМЕРИКУ . НО ЭТО ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА СОГЛАСЕН С БУБНОВЫМ НА 100 %
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    Aztec58
    1450625214
    Всё так!
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    Диктор
    1450625610
    Ну хоть что то в тему сказал.
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    Krasnodar 123
    1450628315
    Бубнит БУБЕН!
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    ologreds
    1694996557
    numo452554
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