Клубный ЧМ. «Барселона» в финале разгромила «Ривер Плейт»

В финальном матче Клубного чемпионата мира испанская «Барселона» крупно выиграла у аргентинского «Ривер Плейта» и стала новым обладателем трофея. Успеха сине-гранатовым удалось добиться за счет дубля нападающего Луиса Суареса и гола форварда Лионеля Месси.

Клубный чемпионат мира. Финал

Ривер Плейт – Барселона – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 36; 0:2 – Суарес, 49; 0:3 – Суарес, 68.

Ривер Плейт: Бароверо, Майдана, Вангиони, Меркадо, Баланта, Понцио (Гонсалес, 46), Санчес, Краневиттер, Мора (Мартинез, 46), Виудес (Дриусси, 56), Аларио.

Барселона: Браво, Алвес, Пике, Маскерано (Вермален, 81), Альба, Ракитич (Серхи Роберто, 64), Бускетс, Иньеста, Месси, Неймар (Матье, 88), Суарес.

Предупреждения: Краневиттер, 10; Альба, 16; Понцио, 32; Ракитич, 43; Неймар, 61; Серхи Роберто, 72.

Судья: Алиреза Фагани

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