«Ривер Плейт» – «Барселона». Онлайн-трансляция

В финале Клубного чемпионата мира сразятся два флагмана южноамериканского и европейского футбола – «Ривер Плейт» и «Барселона». Сможет ли клуб из столицы Аргентины дать бой действующему победителю Лиги чемпионов? Или же «Барселона» станет рекордсменом и в третий раз поднимет над головой ценный трофей? Нас ждет незабываемое сражение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ривер Плейт» – «Барселона». Начало в 13:30, не пропустите!