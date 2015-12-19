Семин: «Совмещение постов Слуцким на данный момент вполне приемлемо»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением, за счет чего Леониду Слуцкому удалось спасти отборочный цикл к Евро-2016 с российской национальной командой.

– Как вы относитесь к тому, что Леонид Слуцкий совмещает работу в клубе с работой в сборной? Вам в 2005 году такую практику запретили.

– Я не получил добро на совмещение, прежде всего из-за того, что против этого был президент «Локомотива» Валерий Филатов. Думаю, можно было бы мне разрешить, потому что в группе к тому моменту уже почти все проиграли. Что касается Слуцкого, то на данный момент эта ситуация вполне приемлема. Вот после Евро Леонид Викторович должен будет выбрать одно место работы.

– За счет чего Слуцкий смог спасти отборочный цикл?

– Всегда большое значение имеет эффект новизны. Разница между Слуцким и Капелло в том, что Леонид Викторович может доходчиво объяснить свои требования нашим футболистам. Языковой барьер – серьезная проблема. Никто же не будет спорить с тем, что Капелло – квалифицированный тренер. Вот Моуриньо тоже недавно уволили, но это не значит, что он слабый специалист. Даже у выдающихся тренеров бывают неудачные периоды. У Слуцкого пока все складывается отлично, но как будет дальше – большой вопрос. Капелло начинал здорово, а затем…