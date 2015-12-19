Гальярдо: «За «Барселону» выступают лучшие футболисты, но им придется столкнуться с нашим характером»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо накануне финала клубного ЧМ рассказал, чего он ожидает от поединка с «Барселоной». Также он заявил, что благодаря своему характеру аргентинский клуб может рассчитывать на положительный результат в этой встрече.

«У «Барселоны» в наличии лучшие игроки, однако мы обладаем характером. Нам стоило немалых усилий дойти до финала, это был долгий путь. Предстоящая игра имеет важность не только для нашего клуба, но для аргентинского футбола в целом. Подобное может произойти в жизни лишь однажды, поэтому мы намерены насладиться игрой», – отметил Гальярдо.

Финал клубного ЧМ между «Ривер Плейтом» и «Барселоной» состоится завтра 20-го декабря.