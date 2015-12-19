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    • Тесак: «Чего бояться Россию? Они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде»

    Тесак: «Чего бояться Россию? Они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде»

    Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак позитивно оценил жеребьевку Евро-2016 для сборной Словакии, за которую он выступает. Напомним, что команде Яна Козака предстоит сыграть в том числе со сборной России.

    «В целом жребий оценили позитивно, потому что могли попасться другие очень сильные соперники. Главное, что мы не оказались в одной группе с испанцами и бельгийцами из первой корзины. И наш тренер говорил, что не хочет эти две команды в соперники.

    А чего бояться, Россию и Англию? Мы испанцев дома побеждали, Украину обыгрывали в гостях. Нам вообще некого бояться. Если есть страх, то лучше вообще не выходить на поле.

    Не буду вдаваться в подробности, но, зная российских футболистов, скажу так: они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде», — заявил Тесак.

    Источник: Sports.ru

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    19.12.2015 07:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ЖОРРО
    1450512669
    Так и будет!Обыграем Англию и проиграем Уэльсу))))ахахахха
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    Ubuntu
    1450516274
    Это он свою сборную имеет ввиду под "непонятной командой"
    Ответить
    Faith
    1450520763
    Как и Терек
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    ologreds
    1694996568
    numo452372
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