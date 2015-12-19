Тесак: «Чего бояться Россию? Они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде»

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак позитивно оценил жеребьевку Евро-2016 для сборной Словакии, за которую он выступает. Напомним, что команде Яна Козака предстоит сыграть в том числе со сборной России.

«В целом жребий оценили позитивно, потому что могли попасться другие очень сильные соперники. Главное, что мы не оказались в одной группе с испанцами и бельгийцами из первой корзины. И наш тренер говорил, что не хочет эти две команды в соперники.

А чего бояться, Россию и Англию? Мы испанцев дома побеждали, Украину обыгрывали в гостях. Нам вообще некого бояться. Если есть страх, то лучше вообще не выходить на поле.

Не буду вдаваться в подробности, но, зная российских футболистов, скажу так: они могут выдать сумасшедший матч, а затем проиграть непонятной команде», — заявил Тесак.