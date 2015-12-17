Месси не сыграет в полуфинале клубного ЧМ

Звезда «Барселоны» Лионель Месси не сможет принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира среди клубов против «Гуанчжоу Эвергранд». Он не был включен в состав на этот матч из-за проблем со здоровьем.

Утром он пожаловался на боли в почках. После совещания тренерского и медицинского штабов было принято решение обойтись в этом матче без аргентинца. В ближайшее время Месси пройдет медицинское обследование.

Стоит отметить, что «Барселона» потеряла перед полуфинальным матчем еще одного нападающего – Неймара, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги.