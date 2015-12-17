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    Месси не сыграет в полуфинале клубного ЧМ

    Звезда «Барселоны» Лионель Месси не сможет принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира среди клубов против «Гуанчжоу Эвергранд». Он не был включен в состав на этот матч из-за проблем со здоровьем.

    Утром он пожаловался на боли в почках. После совещания тренерского и медицинского штабов было принято решение обойтись в этом матче без аргентинца. В ближайшее время Месси пройдет медицинское обследование.

    Стоит отметить, что «Барселона» потеряла перед полуфинальным матчем еще одного нападающего – Неймара, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

    Источник: ФК «Барселона»

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    17.12.2015 12:40
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    Комментарии (2)
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    Halid_LosBlancos
    1450347642
    Они и так пройдут)))
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    ologreds
    1694996579
    numo452202
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