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    • Кубок Испании. «Райо Вальекано» выбил «Хетафе» и другие результаты

    Кубок Испании. «Райо Вальекано» выбил «Хетафе» и другие результаты

    В ответном матче 1/16 Кубка Испании «Райо Вальекано» проиграл «Хетафе» со счетом 3:1, но вышел в четвертьфинал за счет выездного гола. У победителей отличись Леон, Вергини и Васкес, гол «Райо» на счету Бангура.

    В других ответных встречах «Эйбар» сумел отыграть у «Понферрадины» три безответных мяча, пропущенных в первом матче, и пробился в следующий этап, а «Атлетик» уничтожил «Линенсе» .

    Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи

    Хетафе – Райо Вальекано – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Леон, 8; 2:0 – Вергини, 22; 3:0 – Васкес, 31; 3:1 – Бангура, 52.

    Эйбар – Понферрадина – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бастон, 45; 2:0 – Энрич, 62; 3:0 – Верди, 73; 4:0 – Арруабаррена (с пенальти), 85.

    Удаление: Беррокал, 30.

    Атлетик – Линенсе – 6:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Маркос, 9; 2:0 – Эрасо, 49; 3:0 – Этчейта, 56; 4:0 – Сола, 62; 5:0 – Гарсия, 67; 6:0 – Рико, 89.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 23:55
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