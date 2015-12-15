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    • Лодыгин: «Слуцкий сказал, чтобы я ждал своего шанса в сборной»

    Лодыгин: «Слуцкий сказал, чтобы я ждал своего шанса в сборной»

    Вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от работы под руководством наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

    – После назначения Леонида Слуцкого насколько для вас сложнее стало бороться за место в основном составе?

    – Имеете ввиду его объективность? Он прекрасный тренер, высокого уровня, умеет находить общий язык с игроками. В команде очень хорошая атмосфера.

    – В какой момент пришла уверенность, что сборная России попадет на Евро?

    – Для меня – практически с первых игр при Слуцком. Мне тогда так нравилось находиться в сборной! Мы наслаждались. Хотя и Капелло достиг хорошего результата: вывел нас на чемпионат мира. Это достойно уважения.

    – У вас был личный разговор со Слуцким относительно вашего статуса в сборной?

    – Да, был. Он сказал мне: жди своего шанса, я знаю, на что ты способен. Еще сказал, что видит, какие у нас хорошие отношения с Акинфеевым, – рассказал Лодыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2015 22:36
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    Комментарии (2)
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    andrey16351
    1450208543
    Надеюсь Слуцкий уйдёт из ЦСКА..я фан КС,Слуцкий мне понравился как тренер,но на него (как мне кажется)давит Гинер..Так что желаю ему уйти из ЦСКА и успешно заниматься сборной!!!
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