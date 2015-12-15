Лодыгин: «Слуцкий сказал, чтобы я ждал своего шанса в сборной»

Вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от работы под руководством наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

– После назначения Леонида Слуцкого насколько для вас сложнее стало бороться за место в основном составе?

– Имеете ввиду его объективность? Он прекрасный тренер, высокого уровня, умеет находить общий язык с игроками. В команде очень хорошая атмосфера.

– В какой момент пришла уверенность, что сборная России попадет на Евро?

– Для меня – практически с первых игр при Слуцком. Мне тогда так нравилось находиться в сборной! Мы наслаждались. Хотя и Капелло достиг хорошего результата: вывел нас на чемпионат мира. Это достойно уважения.

– У вас был личный разговор со Слуцким относительно вашего статуса в сборной?

– Да, был. Он сказал мне: жди своего шанса, я знаю, на что ты способен. Еще сказал, что видит, какие у нас хорошие отношения с Акинфеевым, – рассказал Лодыгин.