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    Раньери: «Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что нападающие Джейми Варди и Рияд Марез не покинут клуб этой зимой.

    «Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе. Ни у кого нет таких денег, а у самих игроков нет цены», – заверил Раньери.

    В нынешнем сезоне АПЛ Варди забил 15 мячей и сделал две голевые передачи, а на счету Мареза 11 голов и семь результативных пасов. Таким образом, 26 голов из 34-х, забитых «Лестером» в нынешней АПЛ, принадлежат этим двум футболистам.

    Transfermarkt оценивает стоимость Варди в шесть миллионов евро, Мареза – в 11 миллионов.

    Источник: BBC

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    15.12.2015 19:45
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    Комментарии (3)
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    satybaldyev_sergey
    1450202123
    В начале сезона Варди 1 лям стоил. А Марез вообще 600 тысяч
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    dkupovu
    1450203216
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
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    ologreds
    1694996588
    numo452048
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