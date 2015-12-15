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    • Участие Неймара в финале клубного ЧМ остается под большим вопросом

    Участие Неймара в финале клубного ЧМ остается под большим вопросом

    Форвард «Барселоны» Неймар, проходящий курс восстановление после повреждения, имеет небольшие шансы на участие в финале клубного чемпионата мира, при условии, если каталонцы сумеют туда пробиться. Игрок отправился вместе с командой в Японию, но не принимал участия в тренировке команды накануне.

    Сине-гранатовые 17-го декабря проведут матч против «Гуанчжоу Эвергранд» в рамках полуфинала клубного ЧМ, в котором Неймар абсолютно точно не сможет появиться на поле. Сегодня нападающему предстоит решающее медицинское обследование, которое покажет, получит ли он возможность сыграть в финальном матче турнира.

    Источник: Sport.es

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    15.12.2015 14:17
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    Комментарии (2)
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    Nurbek Taraz
    1450182499
    Они себя думает в финале кч мира
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    ologreds
    1694996590
    numo452023
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