Участие Неймара в финале клубного ЧМ остается под большим вопросом

Форвард «Барселоны» Неймар, проходящий курс восстановление после повреждения, имеет небольшие шансы на участие в финале клубного чемпионата мира, при условии, если каталонцы сумеют туда пробиться. Игрок отправился вместе с командой в Японию, но не принимал участия в тренировке команды накануне.

Сине-гранатовые 17-го декабря проведут матч против «Гуанчжоу Эвергранд» в рамках полуфинала клубного ЧМ, в котором Неймар абсолютно точно не сможет появиться на поле. Сегодня нападающему предстоит решающее медицинское обследование, которое покажет, получит ли он возможность сыграть в финальном матче турнира.