Тесак: «Русский менталитет может сыграть против сборной России»

Защитник сборной Словакии Лукаш Тесак поделился своим мнением о соперниках его команды по групповому этапу Евро-2016. Напомним, словаки сыграют в одном квартете со сборными России, Англии и Уэльса.

«Лидером группы будут англичане, они провели квалификацию без потери очков. Но этот чемпионат Европы будет очень сильный, потому что все команды довольно равные. Сборная России немножко поднялась при Леониде Слуцком, футболисты чувствуют уверенность после четырех побед. Но, зная русский менталитет, все может повернуться против них. Все будет решать форма игроков и состав на момент чемпионата Европы», ‒ говорит Тесак.

Из российских футболистов словак выделил Артема Дзюбу.

«Дзюба много забивает, в большей степени он очень опасен. Но есть игроки, которые могут создать проблемы для любой сборной».

По словам Тесака, сборная Словакии намерена выйти из группы.

«Выход на чемпионат Европы не главная цель, важно добиться чего-то большего. Задача будет выйти из группы, а дальше будем смотреть».