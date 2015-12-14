Мутко поручил создать региональные операционные комитеты

В российских регионах будут созданы операционные комитеты по подготовке к чемпионату мира-2018. Об этом было объявлено на встрече министра спорта РФ с региональными министрами спорта.

«Мы будем все больше внимания уделять операционной деятельности. В ближайшее время поступят поручения о создании операционных комитетов в каждом регионе. Нужно понимать, как разместить команду, как отправить на игру, какие условия создать для гостей и журналистов, как обеспечить безопасность, а также учесть множество других факторов», – рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.