Непомнящий: «Англичане играют в понятный всем футбол без особых изысков»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что сборная Англии, с которой России предстоит сыграть на групповом этапе Евро-2016, играет в простой футбол и является удобным соперником.

«Я бы сказал, что жеребьевка прошла вполне приемлемо. С англичанами всегда, мне кажется, нам просто играть. Может быть, пренебрежительно несколько будет сказано, но они играют в ясный, понятный всем футбол. Изысков там особенно нет. Правильно сыграть против них и все», – отметил Непомнящий в эфире телеканала «Россия 24».