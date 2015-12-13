Фоменко: «Простых соперников у Украины в группе нет»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился своим мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2016. Украинцы попали в группу С и сыграют со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.

«Я никогда не гадаю перед жеребьевками. Кто выпал, с теми и сыграем. О Германии и говорить излишне. Польша команда непростая, вышла сейчас на высокий уровень, надо будет хорошо готовиться. Мы их недавно обыгрывали, но это уже история. Северная Ирландия – типичный представитель британского стиля. Они выиграли свою группу. Так что можно сказать, простых соперников у нас нет», – сказал Фоменко.