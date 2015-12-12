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    • Канчельскис: «Германия, Чехия, Турция для сборной России – нормальный вариант»

    Канчельскис: «Германия, Чехия, Турция для сборной России – нормальный вариант»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед жеребьевкой основного турнира Евро-2016, которая начнется сегодня в 20:00 по мск.

    «Думаю, чем сильнее нам попадутся команды по своему статусу, тем лучше у нашей сборной будет настрой. К тому же будет интереснее играть. Для нас это будет последний контрольный турнир перед чемпионатом мира-2018. Чем сборные будут посильнее, тем лучше будет для нашей команды. Надо готовиться к домашнему мундиалю.

    Cчитаю, что Германия, Чехия, Турция для сборной России нормальный вариант. Он был бы интересным. Из этой группы, конечно, можно выйти», – считает Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2015 16:35
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    Комментарии (3)
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    morozoff2015.morozov
    1449929063
    Кто поделится мнением как нужно играть с Германией,что бы сыграть хотя бы вничью.....
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    Zeff
    1449933891
    Ну уж Германию, мы всяко обыграем. Чехи с турками это как раз для Дзюбиных трешек. Достойная группа.
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    ologreds
    1694996609
    numo451718
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