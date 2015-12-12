Канчельскис: «Германия, Чехия, Турция для сборной России – нормальный вариант»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед жеребьевкой основного турнира Евро-2016, которая начнется сегодня в 20:00 по мск.

«Думаю, чем сильнее нам попадутся команды по своему статусу, тем лучше у нашей сборной будет настрой. К тому же будет интереснее играть. Для нас это будет последний контрольный турнир перед чемпионатом мира-2018. Чем сборные будут посильнее, тем лучше будет для нашей команды. Надо готовиться к домашнему мундиалю.

Cчитаю, что Германия, Чехия, Турция для сборной России нормальный вариант. Он был бы интересным. Из этой группы, конечно, можно выйти», – считает Канчельскис.