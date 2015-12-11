Широков: «Чем серьезнее окажутся соперники по группе, тем будет лучше для сборной России»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков в преддверии жеребьевки Евро–2016, которая состоится в субботу 12-го декабря, высказал свое мнение относительно того, какой ее результат удовлетворит сборную России.

«Планирую смотреть жеребьевку. Нет таких команд, с которыми не хотелось бы встретиться. У нашей сборной не может быть ни сверхсильной и ни сверхслабой группы. Мы должны выходить из любой группы. Чем команды окажутся серьезнее, тем будет лучше для нас. На данный момент самой сильной сборной считаю последних чемпионов мира – немцев.

Хотелось бы мне встретиться со сборной Турции? У наших стран существуют какие-то разногласия, но они касаются верхушек государств. У нас нет желания не встречаться со сборной Турции», – отметил Широков.