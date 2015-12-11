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    • Широков: «Чем серьезнее окажутся соперники по группе, тем будет лучше для сборной России»

    Широков: «Чем серьезнее окажутся соперники по группе, тем будет лучше для сборной России»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков в преддверии жеребьевки Евро–2016, которая состоится в субботу 12-го декабря, высказал свое мнение относительно того, какой ее результат удовлетворит сборную России.

    «Планирую смотреть жеребьевку. Нет таких команд, с которыми не хотелось бы встретиться. У нашей сборной не может быть ни сверхсильной и ни сверхслабой группы. Мы должны выходить из любой группы. Чем команды окажутся серьезнее, тем будет лучше для нас. На данный момент самой сильной сборной считаю последних чемпионов мира – немцев.

    Хотелось бы мне встретиться со сборной Турции? У наших стран существуют какие-то разногласия, но они касаются верхушек государств. У нас нет желания не встречаться со сборной Турции», – отметил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2015 12:59
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    Комментарии (3)
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    grand-igor
    1449834097
    Чем команды окажутся серьезнее, тем будет лучше для нас.
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    Biatlon1st
    1449837873
    "Чем команды окажутся серьезнее, тем будет легче отмазаться от провала."
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    ologreds
    1694996617
    numo451597
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