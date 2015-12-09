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    • Кириченко: «Надеюсь, что сборная подойдет к Евро-2016 в оптимальной форме и без травм»

    Кириченко: «Надеюсь, что сборная подойдет к Евро-2016 в оптимальной форме и без травм»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко спокоен за команду Леонида Слуцкого, которой будущим летом предстоит участие в Евро-2016 во Франции.

    «Дай бог, чтобы Дзюба и дальше продолжал много забивать. Кокорин пусть найдет себя. Смолов выглядит неплохо. Надеюсь, что ребята подойдут к чемпионату Европы в оптимальной форме и без травм. Те, кто есть в распоряжении у Слуцкого, – сильнейшие.

    Не вижу никаких проблем в совмещении Слуцким двух постов до лета. Чемпионат заканчивается достаточно рано, будут лишь товарищеские матчи. Если Леонид Викторович сейчас справился, то весной и подавно справится», – считает Кириченко.

    Напомним, что жеребьевка финального турнира Евро-2016 состоится в парижском Дворце конгрессов 12 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2015 08:36
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    Комментарии (2)
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    ЖОРРО
    1449648288
    Найди себя, Кокорин....пробуй другие профессии)))))))
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    ologreds
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