Кириченко: «Надеюсь, что сборная подойдет к Евро-2016 в оптимальной форме и без травм»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко спокоен за команду Леонида Слуцкого, которой будущим летом предстоит участие в Евро-2016 во Франции.

«Дай бог, чтобы Дзюба и дальше продолжал много забивать. Кокорин пусть найдет себя. Смолов выглядит неплохо. Надеюсь, что ребята подойдут к чемпионату Европы в оптимальной форме и без травм. Те, кто есть в распоряжении у Слуцкого, – сильнейшие.

Не вижу никаких проблем в совмещении Слуцким двух постов до лета. Чемпионат заканчивается достаточно рано, будут лишь товарищеские матчи. Если Леонид Викторович сейчас справился, то весной и подавно справится», – считает Кириченко.

Напомним, что жеребьевка финального турнира Евро-2016 состоится в парижском Дворце конгрессов 12 декабря.